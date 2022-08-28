Функционер команды из Кременчуга Андрей Филь выразил свое недовольство судейством в матче 1-го тура против МФК Металлург (3:3).

"Ответственно заявляю: если судейство, подобное запорожскому (а его никак нельзя назвать объективным), против Кременя продолжится, руководство клуба вправе будет снять команду с чемпионата.

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Не собираемся терпеть подобное отношение к себе!" – цитирует Филля FootBoom.

Напомним, такая категоричность функционера обусловлена ​​решениями арбитра, которые оставили множество вопросов. Поединок завершился со счетом 3:3, однако в ворота Кременя было назначено 2 пенальти, а на 27-й минуте красную карточку получил защитник гостей Даниил Сидоренко. Интересно, что Кремень после 1-го тайма уступал 1:3 и сумел в меньшинстве спасти ничью.

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