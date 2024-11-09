Комитет арбитров УАФ совместно с консультантом по арбитражу Николой Риццоли разобрали эпизод матча 12-го тура УПЛ между александрийской и житомирской командами (1:0).

"Очень сложная и спорная ситуация для анализа. Арбитр находится в хорошей позиции, но не видит, что мяч попал в руку, потому что закрыт игроками. И это не позволило арбитру оценить момент, когда защитник сыграл отведенной рукой.

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Помощник должен был рекомендовать просмотр VAR, потому что главный судья не мог видеть контакт руки и мяча", – отметил Риццоли в разборе эпизода.

Напомним, на 90+3-й минуте игроки Полесья требовали пенальти из-за попадания мяча в руку Кампосу. Впрочем, ни главный рефери Александр Шандор, ни ответственный за VAR Роман Блавацкий не решились сигнализировать об 11-метровом в ворота Александрии.

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