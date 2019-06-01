Скандал в финале африканской ЛЧ – команда покинула поле на 59-ой минуте из-за отказа арбитра смотреть видеоповтор

Эсперанс выиграл главный клубный турнир Африки после отказа соперника продолжать финал из-за проблем с VAR.

Решающий поединок тунисского клуба с Видадом ознаменовался громким скандалом.

Первая игра завершилась ничьей 1:1. В домашнем ответном матче Эсперанс вел 1:0, но на 59-й минуте Видад сравнял счет.

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Судья матча Бакари Гассама (Гамбия) отменил гол марокканцев, зафиксировав офсайд. Игроки и тренерский штаб Видада выразили несогласие с подобным решением и потребовали, чтобы была использована система Видеоасистента рефери (VAR).

В этот момент на скамейку команды полетели различные предметы из сектора болельщиков Эсперанса, а на трибунах появилась пиротехника. Игроки гостей продолжали требовать просмотр видеоповтора, однако выяснилось, что VAR не работает по техническим причинам.

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Президент африканской конфедерации футбола Ахмад Ахмад попытался разрешить конфликт и уговорить марокканскую команду продолжить матч, но представители Видада ответили категорическим отказом. Через 1,5 часа после остановки игры Гассама дал финальный свисток и присудил победу Эсперансу.

Таким образом, тунисский гранд выиграл трофей в четвертый раз в своей истории (1994, 2011, 2018, 2019).