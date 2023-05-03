На 73-й минуте игры Хуст забил гол, вызвавший спор. Вратарь Чайки Кирилл Баранцов выбил мяч от собственных ворот и упал на газон. Гости продолжили атаку, завершившуюся ударом Василия Луцива в пустые ворота – кипер в этот момент продолжал лежать на газоне, а позже был заменен из-за травмы.

Главный арбитр Никита Богатырь игру не остановил, а футболисты мяч не выбили. В конце игры Хуст забил еще раз и вырвал победу с привкусом скандала.

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Тренеры команд прокомментировали инцидент. В частности, тренер Чайки главным виновником ситуации считает арбитра, а не футболистов Хуста.

"Мне кажется, что если бы футболисты Хуста вели в счете, то, может, они бы не забивали этот мяч, и обратили внимание на повреждение вратаря. Но есть дух игры и мотивация, а их команда проигрывала, поэтому все методы для достижения положительного результата они использовали.

Я не могу винить их в том, что они нечестно забили нам гол. Я думаю, что арбитр мог взять на себя ответственность и отреагировать на травму голкипера. Считаю, что нужно было остановить игру. Здесь ломается вратарь и рефери, по-видимому, должен все-таки останавливать матч. Я сразу вспомнил момент с Луисом Адриано в матче Лиги чемпионов против Норшеллана, но тогда тоже все засчитали. В нашей же ситуации травмировался голкипер. Все хотели победы в этом матче и нам бы не хотелось пропускать такой мяч, но это футбол, и в нем присутствует хитрость и наглость.

Каждый остался при своем мнении по поводу этого инцидента, ведь мы понимаем, что матч – важный, каждый хочет победить. Я не знаю, как бы поступили мои футболисты, если оказались в этой же ситуации. Наверное, так же забили бы", – заявил Сергей Сизихин в комментарии Украинскому футболу.

Его коллега Владимир Цыткин тоже не видит в действиях своей команды какого-либо нарушения.

"Мой нападающий сделал только два касания за короткий промежуток времени. Первым он принял, а другим отправил мяч в ворота. Обратите внимание на защитников Чайки, они также вели борьбу и пытались помешать форварду забить мяч. По-моему, это полностью игровой эпизод.

Вы представляете во что превратится наш футбол, если рефери будут свистеть каждый раз, когда голкиперы будут падать на газон? Этим можно будет легко манипулировать и использовать для своей выгоды. Во время игры я этого эпизода не видел, потому что готовил замену. Думал, что ничего не произойдет, и голкипер просто выбьет мяч.

Придя домой, раз 15 просматривал этот эпизод. Также стоит отметить, что голкипер пытался дотянуться до мяча, но когда он понял, что у него это не получится, продолжил лежать. Если бы это был штрафной, а вратарь продолжал лежать, а мы там быстро разыграли и забили гол, это уже другое дело. Еще раз повторю, что я просмотрел очень внимательно этот эпизод 15 раз, и я не могу что-то сказать своим футболистам. Это чисто игровой момент.

Я очень сочувствую этому парню, который ошибся и получил травму, но нужно понимать: если следующий вратарь выбьет мяч на нападающего и упадет на газон, то что делать? Это очень плохой прецедент. Я думаю, что в этой игровой ситуации никаких проблем не должно быть, здесь, скорее, произошла ошибка в технике выбивания мяча от голкипера Чайки.

Почему не дали забить ответным соперникам сразу после гола? Я не считаю, что нам стоило специально пропускать мяч. Вот завтра, например, мой вратарь неудачно выбьет мяч, соперник выйдет один на один, а мой голкипер просто упадет. Что это будет? Я считаю, что эта ситуация кардинально отличается от Fair play, здесь проблема в технической подготовке", – подытожил тренер Хуста.