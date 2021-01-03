Кандидат в президенты Барселоны Эмили Русо рассказал об элементах коррупции во время предвыборной кампании.

"Люди сами подходили к нам, чтобы предлагать подпись в обмен на деньги. Они сказали нам, что эти подписи пройдут весь контроль в клубе. Но мы отказали им.

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У нашей кампании есть основные принципы. Возможно, мы не пройдем процедуру "отсечения" (для нее необходимо набрать 2257 подписей), но мы не собираемся покупать или фальсифицировать подписи или делать что-либо, что не является полностью чистым и не соответствует ценностям Барсы", – цитирует Русо Sport.es.

Напомним, выборы нового президента Барселоны состоятся 26 января этого года. Русо был вице-президентом во времена Бартомеу, который сложил полномочия в октябре.

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