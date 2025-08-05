Как сообщает Mundo Deportivo, вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген не согласился дать официальное разрешение на передачу информации о своей травме и операции медицинской комиссии Ла Лиги. Без этого документа клуб не может воспользоваться специальным правилом и использовать 80% его зарплаты для регистрации новичков, в частности голкипера Жоана Гарсии.

Барселона потеряла тер Штегена – немец выбыл на неопределенный срок

Это решение тер Штегена вызвало возмущение в клубе, ведь Барселона уже имела аналогичные случаи – с Кристенсеном и Араухо – и тогда все работало четко. В нынешней ситуации клуб не имеет права отправлять документы без согласия игрока, ведь это частные медицинские данные. В то же время ни один футболист ранее не отказывался от такой процедуры.

Барселона считает, что позиция немца вредит как клубу (финансово и спортивно), так и партнерам по команде, и решила передать дело в юридический отдел. Если дисциплинарная комиссия подтвердит вину, тер Штегена может грозить официальная санкция.

Стоит отметить, что сам вратарь ранее оценивал свое восстановление после операции на три месяца – об этом он написал в соцсетях. Однако клуб предполагает, что на возвращение к форме ему понадобится минимум пять месяцев, что и позволило бы освободить часть зарплатной ведомости.

В Барселоне признают, что игрок имеет право не разглашать свои медицинские данные, но отмечают – контракт предусматривает обязанности перед клубом, которые следует выполнять. Конфликт между сторонами только обостряется.

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