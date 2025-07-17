Вокруг Моргана Гиббс-Вайта разгорелся настоящий скандал – Ноттингем Форест отказывается отпускать полузащитника в Тоттенхэм, хотя лондонцы активировали его клаусулу в размере 60 миллионов фунтов.

Ноттингем Форест хочет подать в суд на Тоттенхэм – "шпоры" договаривались о трансфере игрока в обход клуба

Как сообщает GOAL, Ноттингем Форест назвал подход "нелегальным" и угрожает судебным иском, несмотря на то, что сумма выкупа была официально прописана в контракте. Ситуация вызвала резонанс в английских медиа и возмущение со стороны бывших футболистов.

Экс-игрок Тоттенхэма Джейми О'Гара резко раскритиковал клуб: "Гиббс-Вайт должен обратиться в профсоюз, подать в суд на Ноттингем и отказаться тренироваться. Это позор. Они все подписали контракт с четко указанной клаусулой. А теперь, когда игрок стал лучшим, клуб просто не хочет его отпускать. Это отвратительно".

О'Гара также раскритиковал владельца клуба Эвангелоса Маринакиса, обвинив его в том, что он сам подписал соглашение, а теперь не признает его условий. "Что значит 'конфиденциальная клаусула'? Это пункт в контракте игрока. Он имеет право ее знать и говорить о ней", – возмущается эксперт.

Гиббс-Уайт уже провел жесткий разговор с руководством Ноттингема, пытаясь ускорить переход в Тоттенхэм до старта предсезонных сборов. По данным источника, Премьер-лига может начать расследование, если клуб официально подаст жалобу.

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