После поражения Аль-Насра от Аль-Хиляля (0:2) фанаты начали скандировать имя Лионеля Месси. Это разозлило Роналду, который в ответ потряс гениталиями. Это считается серьезным нарушением в Саудовской Аравии. Один из местных юристов уже заявил, что обратится в компетентные органы с требованием наказать португальского футболиста, которому грозит арест или даже депортация из страны.

Роналду могут арестовать или депортировать из Саудовской Аравии – скандал с гениталиями набирает обороты

Аль-Наср, имеющий действующий контракт с Роналду до лета 2025 года, отреагировал на инцидент.

"Криштиану получил травму. Его столкновение с Густаво Куэльяром, игроком Аль-Хиляля, началось с удара в очень чувствительную область. Это подтвержденная информация. Что касается позиции фанатов, то они имеют право думать, что хотят", – цитирует заявление Аль-Насра Squawka.

Напомним, на момент прихода 38-летнего Криштиану Роналду Аль-Наср возглавлял турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. Португалец забил 11 голов в 13-ти матчах, но команда отстает от лидера на 3 очка, сыграв на матч больше. Недавно Аль-Наср уволил главного тренера Руди Гарсию, методами работы которого 5-кратный обладатель "Золотого мяча" был недоволен.

Роналду проиграл после смены тренера – экс-форвард МЮ решил судьбу встречи, Криштиану получил желтую за странный фол