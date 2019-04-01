Скандал с натурализацией Мораеса: спортивный юрист сделал смелое предположение о виновнике ситуации

Спортивный юрист Дмитрий Коробко поделился мыслями относительно правомерности натурализации нападающего Шахтера Жуниора Мораеса.

"Процедура получения гражданства для обычных лиц достаточно сложная и длительная. Я занимался такими делами и могу сказать, что это непросто. Но есть некоторые варианты для лиц, которые могут принести какую-то необычайную пользу Украине. В частности, это могут быть спортсмены.

Федерация футбола Люксембурга подала официальную жалобу в УЕФА относительно правомерности натурализации Мораеса Украиной

Думаю, что сотрудники ФФУ, которые занимались натурализацией Мораеса, в этом случае пошли упрощенным путем. В уставах УЕФА и ФИФА ничего не сказано о том, что в таких случаях нужно руководствоваться национальным законодательством любой страны кроме Швейцарии.

Сложно представить, что Португалия и Люксембург действительно интересовались карьерой Мораеса и считали, куда и когда он уехал. Понятно, что кто-то "забросил" им эту информацию. Источник этого скандала, по моему мнению, где-то в Украине. Кому это выгодно? Думайте сами. Мы же знаем, что Мораес нарушил неписаные правила при переходе из одного клуба в другой. Кому это теперь стоит поперек горла, думайте сами", – сказал Коробко в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, Люксембург и Португалия обратились в УЕФА с жалобой на нарушение процедуры натурализации Мораеса.

ФФУ дала официальный ответ по жалобам Португалии и Люксембурга в УЕФА на натурализацию Мораеса