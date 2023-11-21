Авторитетное издание Corriere dello Sport дало оценку судейству после матча отбора к Евро-2024 между Украиной и Италией.

В добавленное время ко второму тайму Михаил Мудрик упал в штрафной площадке итальянцев после контракта с Кристанте. Арбитр матча не нашел оснований для назначения пенальти. Решение судьи спровоцировало множество споров относительно момента. Впрочем, некоторые итальянские СМИ наоборот отметили хорошую работу Хесуса Хиля Мансано.

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"Италия много рисковала в компенсированное время из-за действий Кристанте, который коснулся левой ноги Мудрика своей правой. Его спас Хиль Мансано: контакт есть, но прыжок украинца сделал его более акцентированным. Судья был последовательным в своих решениях", – написано в Corriere dello Sport.

Стоит отметить, что итальянское издание оценило работу испанского арбитра на 6 баллов. Такую же оценку получил ассистент VAR.

Матч между Украиной и Италией завершился со счетом 0:0. Команда Реброва хоть и не вышла из группы, но еще может поехать на чемпионат Европы. "Сине-желтым" придется побороться за путевку в плей-офф Лиги Наций.

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