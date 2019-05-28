Скандал с договорными матчами в Испании: под подозрение попал поединок, который решил судьбу путевки в Лигу чемпионов

Сегодня, 28 мая, Испанию всколыхнул скандал с задержанием лиц, подозреваемых в причастности к организации и участию в матчах с фиксированным результатом.

В Испании задержаны несколько человек, подозреваемые в причастности к организации и участию в договорных матчах. Среди задержанных – бывший игрок Реала и президент Уэски, которая по итогам сезона 2018/19 вылетела из Примеры.

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Под подозрение попал поединок заключительного тура Примеры Вальядолид – Валенсия, в котором гости одержали победу со счетом 2:0 и квалифицировались в Лигу чемпионов 2019/20. Оба гола в матче были забиты не без ошибок хозяев. Один из задержанных – хавбек Вальядолида Борха Фернандес, который в том матче отыграл 83 минуты. Этот поединок стал последним для 38-летнего игрока в профессиональной карьере, сообщает Marca со ссылкой на Espejo Publico.

Отмечается, что клубам каких-либо обвинений не предъявлено, в организации потенциально договорного матча подозреваются только игроки, один из которых – Борха.

Левантийцы финишировали на 4-й позиции, опередив на 2 очка Хетафе, за который выступает экс-динамовец Антунеш. Вальядолид, президентом которого является легендарный бразилец Роналдо, завершил чемпионат на 16-м месте. К слову, через несколько дней после этого Валенсия обыграла Барселону в финале Кубка Испании.

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