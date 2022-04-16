Ювентус – Болонья – 1:1 – видео голов и обзор матча со скандалом, который привел к двум удалениям за несколько секунд
22:58 - Читати українською
Ювентус и Болонья расписали эмоциональную ничью в рамках 33-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Марко Арнаутович 52’
Гари Медель 84’
Адама Сумаоро 84’
52’ Марко Арнаутович
84’ Гари Медель
84’ Адама Сумаоро
Болонья набрала 5 очков в трех последних матчах и почти гарантировала себе сохранение места в Серии А. В свою очередь, Ювентус закрутил интригу в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.
Ювентус в скандальном матче не смог дожать Болонью, которая доигрывала вдевятером
Сегодняшняя ничья запомнится моментом на 83-й минуте, когда Сумаоро сбил Морату. Туринцы требовали пенальти, а получили штрафной и удаление защитника Болоньи. Медель решил накричать на арбитра и получил две желтых за несколько секунд. Результат – минус два игрока для гостей, которые не смогли удержать победу.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter