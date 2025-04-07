Скандал на последних минутах в видеообзоре матча Колос – Рух – 0:1
7 апреля 19:28 - Читати українською
Львовский Рух на выезде переиграл Колос (1:0) в 23-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".
завершено
После поражений от киевского Динамо в чемпионате и Кубке Украины Рух встречался с ковалевским Колосом в 23-м туре УПЛ. Львовяне были заряжены на то, чтобы своей игрой реабилитироваться за последние результаты и смогли переиграть хозяев.
Рух удержал победу с привкусом потенциального скандала, переиграв Колос на выезде
Ярослав Карабин еще в первом тайме отправил мяч в сетку Колоса, а во втором защитники Руха сохранили ворота сухими.
В конце встречи Колос претендовал на пенальти после потенциальной игры рукой Слюбыка. Но арбитр после просмотра ВАР решил, что фола в данном эпизоде не было.
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