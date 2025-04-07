Львовский Рух на выезде переиграл Колос (1:0) в 23-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи на "Футбол 24".

После поражений от киевского Динамо в чемпионате и Кубке Украины Рух встречался с ковалевским Колосом в 23-м туре УПЛ. Львовяне были заряжены на то, чтобы своей игрой реабилитироваться за последние результаты и смогли переиграть хозяев.

Рух удержал победу с привкусом потенциального скандала, переиграв Колос на выезде

Ярослав Карабин еще в первом тайме отправил мяч в сетку Колоса, а во втором защитники Руха сохранили ворота сухими.

В конце встречи Колос претендовал на пенальти после потенциальной игры рукой Слюбыка. Но арбитр после просмотра ВАР решил, что фола в данном эпизоде не было.