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Скалони стал первым тренером в истории Копа Америка, который получил желтую карточку

11:23 22 Читати українською
Скалони стал первым тренером в истории Копа Америка, который получил желтую карточку
Лионель Скалони / Фото пресс-службы сборной Аргентины

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони получит свое место в разделе статистики континентального турнира.

 
Лаутаро Мартинес 4’
Серхио Агуэро 83’
4’ Лаутаро Мартинес
83’ Серхио Агуэро

Наставник "альбиселесте" заработал первую "тренерскую" желтую карточку в истории Копа Америка, информирует Opta.

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Скалони получил предупреждение во втором тайме за крайне бурное поведение в технической зоне. 41-летний специалист не сдерживал эмоций во время напряженного противостояния с Катаром, которое решало судьбу его команды на турнире.

В конце концов, Аргентина победила со счетом 2:0 и смогла пробиться в плей-офф Копа Америка-2019.

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Теги
Мир Аргентина Аргентина Лионель Скалони Лионель Скалони Копа Америка-2019 Катар - Аргентина
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