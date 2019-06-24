Скалони стал первым тренером в истории Копа Америка, который получил желтую карточку

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони получит свое место в разделе статистики континентального турнира.

Наставник "альбиселесте" заработал первую "тренерскую" желтую карточку в истории Копа Америка, информирует Opta.

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Скалони получил предупреждение во втором тайме за крайне бурное поведение в технической зоне. 41-летний специалист не сдерживал эмоций во время напряженного противостояния с Катаром, которое решало судьбу его команды на турнире.

В конце концов, Аргентина победила со счетом 2:0 и смогла пробиться в плей-офф Копа Америка-2019.

Аргентина победила Катар и вышла в 1/4 финала Копа Америка: тактические проблемы и прогресс "альбиселесте", фактор Месси