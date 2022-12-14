Скалони попал в объятия Месси и заплакал после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал волю эмоциям после победы над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира.
После финального свистка рулевой "альбиселесте" не смог сдержать слез. Лионель Месси подошел и крепко обнял тренера, приведшего Аргентину в финал чемпионата мира. Он состоится 18 декабря, а сегодня Франция и Марокко в своем полуфинале определят второго претендента на победу.
"Сейчас мы празднуем победу, потому что это очень эмоциональное событие. Но впереди еще один шаг. Да, сейчас пора наслаждаться, но мы уже должны думать о том, что нас ждет впереди.
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В первые минуты матча хорваты завладели мячом, но мы понимали, что такое может произойти. Против их полузащиты сложно играть. Мы понимали, что в этот момент нужно действовать от игры. Мы сделали то, что должны были сделать. Игра Хулиана Альвареса была очень хороша, и не только потому, что он забил два гола, но и потому, что он отлично сыграл с хорватскими полузащитниками. Он отлично прессингует и находит пространство.
Я стараюсь не волноваться. Нахожусь в месте, о котором мечтает каждый аргентинец. Иногда кажется, что мы говорим так только потому, что мы аргентинцы, но я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом. Он зажигает нечто в своих партнерах, в людях. Это счастье и честь, что Лео носит бело-голубые цвета", – приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.
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