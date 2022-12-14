После финального свистка рулевой "альбиселесте" не смог сдержать слез. Лионель Месси подошел и крепко обнял тренера, приведшего Аргентину в финал чемпионата мира. Он состоится 18 декабря, а сегодня Франция и Марокко в своем полуфинале определят второго претендента на победу.

Scolani can cry for the world..he’s too emotional ? Respect️ pic.twitter.com/c914rFj6XX — Miraj Mahmud (@Miraj91344175) December 14, 2022

"Сейчас мы празднуем победу, потому что это очень эмоциональное событие. Но впереди еще один шаг. Да, сейчас пора наслаждаться, но мы уже должны думать о том, что нас ждет впереди.

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В первые минуты матча хорваты завладели мячом, но мы понимали, что такое может произойти. Против их полузащиты сложно играть. Мы понимали, что в этот момент нужно действовать от игры. Мы сделали то, что должны были сделать. Игра Хулиана Альвареса была очень хороша, и не только потому, что он забил два гола, но и потому, что он отлично сыграл с хорватскими полузащитниками. Он отлично прессингует и находит пространство.

Я стараюсь не волноваться. Нахожусь в месте, о котором мечтает каждый аргентинец. Иногда кажется, что мы говорим так только потому, что мы аргентинцы, но я считаю, что Месси – лучший в истории. У меня нет никаких сомнений в этом. Он зажигает нечто в своих партнерах, в людях. Это счастье и честь, что Лео носит бело-голубые цвета", – приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

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