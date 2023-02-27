Лионель Скалони будет главным тренером сборной Аргентины и на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с местной Ассоциацией футбола (AFA) до 2026 года. Об этом информирует официальный сайт AFA.

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Согласно Ole, Скалони уладил разногласия с президентом AFA Клаудио Чики Тапиа в Париже и там же подписал контракт. Разногласия касались премиальных за победу Аргентины на ЧМ-2022.

Тренер сборной Аргентины прибыл столицу Франции на гала-вечер ФИФА The Best. Скалони претендует на звание лучшего тренера прошедшего года.

5 марта Скалони должен объявить список игроков, которые сыграют в товарищеских матчах со сборными Панамы и Суринама.

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