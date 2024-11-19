"Важно, чтобы у ребят была игровая практика. Эти шесть матчей в квалификации после Копа Америка были похожи один на другой. Мы решили сохранить основу, которая принесла нам победу на ЧМ, у нас не было достаточно времени, чтобы привлечь других игроков. Нам нужно, чтобы все играли, так мы сможем оценить уровень каждого.

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Нам нужно, чтобы футболисты регулярно играли за свои клубы. В случае с Лео Месси ситуация другая. Он будет играть постоянно, даже когда ему нужен отдых. Но мы об этом не задумываемся. Год для Лео – это год игрока, который провел очень много матчей, который часто был в строю, который прошел Копа Америка. Ему сложно играть на 100% своих способностей, я считаю это нормальным. У него была травма, но в целом он всегда был в порядке, когда приезжал к нам".

Месси – не единственный игрок сборной, обладающий привилегиями. Вторым "особенным" игроком является защитник Севильи Гонсало Монтиель, который сыграл за свой клуб в этом сезоне не более 100 минут. "Когда видишь, как он тренируется и играет, очень сложно удержать его в стороне. Это особый случай. Гонсало очень популярен в раздевалке, и мы хотели бы взять его с собой, в том числе из-за того, какое влияние он оказывает на раздевалку и как тренируется. Это невероятно. Кроме того, он добивался результатов каждый раз, когда мы выпускали его на поле", – цитирует Скалони Voetbal International.

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