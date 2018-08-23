Скалони: Мы пока не говорили с Месси о его будущем в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отсутствие Лионеля Месси в заявке сборной Аргентины на ближайшие товарищеские матчи.

"Я понимаю, что все вы на пресс-конференции хотите, чтобы мы говорили о Месси. Давайте поговорим.

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У нас был с ним разговор, во время которого мы решили, что он не примет участия в товарищеских матчах. С моей стороны было бы крайне глупо сказать Лео, чтобы он остался в Барселоне и не приезжал сюда. Ни один тренер в мире не стал бы отказываться от Месси.

Мы пока не говорили с ним о будущем в сборной. Месси не приехал на товарищеские игры. Посмотрим, что будет в будущем", – цитирует Скалони издание The Sun.

Также наставник Аргентины объяснил отсутствие Серхио Агуэро и Николаса Отаменди, сказав, что игрокам Манчестер Сити он предоставит отдых для проверки молодых игроков.

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