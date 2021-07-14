Скалони: Я бы не выдержал такой жизни, как у Месси
20:01 - Читати українською
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони продолжает рассыпаться в комплиментах Лионелю Месси.
"Я люблю Лео, потому что он лучший игрок в истории, но также за то, какой он в жизни. Как человек – он один из лучших. Он много дал нам за пределами футбольного поля.
Месси подписал 5-летний контракт с Барселоной на более "скромных" условиях, – СМИ
Я бы не выдержал такой жизни, как у него, такого давления. Но он умудряется не только справиться со всем этим, но еще и прекрасно играть", – цитирует Скалони ESPN.
Напомним, сборная Аргентины сумела победить на Копа Америка-2021, обыграв в финале Бразилию (1:0).
Аргентина победила Бразилию и выиграла Копа Америка – Месси добыл трофей со сборной, Скалони прервал проклятие
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