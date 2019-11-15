Скалони: Икарди может вернуться в сборную Аргентины когда угодно

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал отсутствие Мауро Икарди в лагере национальной команды.

"Мауро Икарди – это игрок, о котором мы помним. Он снова играет за клуб, набирает форму, после того, как не играл в конце прошлого сезона.

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Мы следим за ним, и не потому, что у других нападающих не все в порядке. Мауро может вернуться в любой момент. Двери для лучших всегда открыты", – поделился Скалони в комментарии AS.

Добавим, что Икарди провел 8 матчей за сборную Аргентины, отметившись 1 голом. К слову, в текущем сезоне Мауро забил 9 голов в 10 матчах за ПСЖ.

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