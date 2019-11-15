Скалони: Икарди может вернуться в сборную Аргентины когда угодно

Сборная Украины — 14:00 146
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"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії
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"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив ОлександріїИнтервью — 12:00 533
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Украина – Эстония: яркая поддержка трибун, гимн с мурашками для дебютанта, благодарность героя – топ-кадры из ЗапорожьяСборная Украины — 11:32 208
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Украина – Эстония: 3-й капитан добыл победу с львовскими нотками – команда Шевченко разочаровала, но фарт не покидаетСборная Украины — 14 нояб 3293
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Кривдив Україну в історичному матчі та ризикував залишитися без ноги – Давід Вілья завершує кар'єруОвертайм — 14 нояб 285