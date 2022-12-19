"Пока, думаю, мы можем оставить для него место в сборной на следующий чемпионат мира. Какое это имеет значение? Можно сохранить для него 10-й номер, если он захочет продолжать. Думаю, он заслужил право выбирать, что делать со своей футбольной карьерой и со сборной Аргентины.

Скалони нарушил гегемонию бразильцев, став третьим тренером в истории, выигравшим ЧМ и Кубок Америки.

У него нет особых привилегий (и даже если это так, хотя при мне такого никогда не было), правда в том, что мне приятно тренировать его и его товарищей по команде. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь еще так влиял на своих товарищей. Это отлично", – цитирует Скалони TyC Sports .

Для Лионеля Месси это был первый Кубок мира, который он завоевал в 35 лет. В своей карьере легенда выиграл все турниры, в которых участвовал, кроме Кубка Франции. Он все еще может в нем торжествовать, ведь ПСЖ продолжает бороться за него в этом сезоне.