Скалони: Аргентина не заслуживала вылета, мы были лучше Бразилии

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал вылет от Бразилии в полуфинале Копа Америка-2019.

"Если честно, командой, которая должна была выйти в финал, была Аргентина. Мы превосходили Бразилию. Мы произвели хорошее впечатление, и нам есть еще куда развиваться.

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Останусь ли я на посту главного тренера Аргентины? Не думаю, что сейчас подходящее время говорить об этом, это меньшая из моих забот прямо сейчас. Я хочу быть с игроками и разделить с ними этот тяжелый момент", – цитирует Скалони Goal.com.

Напомним, сборная Аргентины уступила Бразилии (0:2) в полуфинале Копа Америка-2019.

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