Металлист 1925 в рамках 6-го тура УПЛ 2025/26 одолел Полтаву (2:0). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

На 37-й минуте Павлюк во второй раз стал героем – на этот раз у чужих ворот. Калитвинцев исполнил угловой, закрутив мяч на линию вратарской, и Евгений замкнул подачу – Металлист 1925 открыл счет.

Металлист 1925 победил Полтаву и догнал Шахтер в таблице УПЛ

Второй гол хозяева забили на 71-й минуте. Антюх с правого фланга выкатил передачу на границу штрафной, а Литвиненко хладнокровно пробил в правый нижний угол – 0:2!

Этот гол стал последним в матче, но на финальных минутах Полтава осталась в меньшинстве из-за фола последней надежды Коцюмаки.

