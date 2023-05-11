Наиболее многострадальный матч сезона. Его запланировали еще на 1-й тур, однако тогда СК Днепр-1 был занят еврокубками. Игру перенесли на 23 ноября, но его не доиграли из-за воздушных тревог – команды успели провести всего 9 минут. О дате доигровки клубы должны были договориться позже.

Договориться не могли вплоть до мая месяца. Аналогичную проблему в матче между Рухом и Ингульцом чиновники решили сами, однако в данном случае что-то указывать клубам УАФ и УПЛ не решились. Вот такие вот особенности жизни без уважения к Регламенту.

Турнирное значение этой доигровки для СК Днепра-1 колоссальное. Подопечные Александра Кучера отстают от Шахтера всего на три очка, имея преимущество над "горняками" по личным встречам – таким образом, победа вернет "спортклубовцев" на вершину УПЛ. Если же это не удастся, то в новом поединке с "оранжево-черными" придется играть исключительно на победу.

Между тем, СК Днепр-1 ходит по тонкой льдине на протяжении всего второго круга. Ни одна из побед весной не была уверенной – везде где-то проваливали тайм, или же теряли преимущество в два гола, или же торжествовали благодаря голу на последних минутах. А еще были скандальные судейские решения и подозрительный матч с Металлистом, после которых только Игорь Цыганык уверял в святости СК и сговоре со стороны Шахтера.

Александрии тоже нужно отбирать очки, ведь место в зоне еврокубков оказалось под угрозой. Что и неудивительно после семи ничьих в девяти матчах при одной победе. Самой большой проблемой является календарь – подопечные Руслана Ротаня раздали очки всем середнякам, а теперь надо играть против Днепра-1, Динамо и Зари. Ближайший конкурент уже подобрался на расстояние пяти зачетных баллов.

Впрочем, с лидерами чемпионата "аграрии" неожиданно дают хороший результат. Александрийцы расписали ничью с Шахтером в предыдущем туре, а весной удалось отобрать очки у СК – да, в обоих случаях сильно везло с решениями арбитров, но не днепровцам с дончанами на это жаловаться. Главное, что подопечные Руслана Ротаня смогли существенно сдержать качество позиционного наступления фаворитов – с игры они почти ничего не создали.

Кадровая ситуация

Травмированы: Пурита (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Александрия

СК Днепр-1: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Матаррита – Бабенко, Когут – Гуцуляк, Пихаленок, Пеглоу – Довбик

Александрия: Шевченко – Мирошниченко, Бондаренко, Бабогло, Цуриков – Михайленко, Рыбалка, Мустафаев – Кожушко, Ковалец, Третьяков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

По-хорошему, Александрия не заслужила на очки в матче с Шахтером, да и СК Днепр-1 должен был закрывать игру на КСК Ника еще до перерыва. Эти поединки показали, что расслабляться с подопечными Руслана Ротаня нельзя – но также доказали, что "аграрии" могут победить лишь в условиях дикого фарта и с подачи оппонента.

Так какой прогноз? А черт его знает. СК Днепр-1 постоянно побеждает на классе, но длительные провальные отрезки в каждом из поединков рискуют конвертироваться в фатальную осечку. Можете спросить у лондонского Арсенала – там подтвердят.

Мы все же поставим на победу "спортклубовцев", потому что это логично, однако неудача команды Александра Кучера тоже достаточно вероятна.