Во время жеребьевки Лиги конференций произошел смешной конфуз, имеющий отношение к украинскому клубу.

Во время объявления СК Днепр-1 на жеребьевке ведущий допустил ошибку, объявляя название украинского клуба.

СК Днепр-1 узнал соперников в групповом турнире Лиги конференций 2022/23 – команде Кучера повезло со жребием

Вместо СК Днепр-1 у представителя УЕФА вышло "СК Днепр-1 минус один". Этот ляп, конечно же, попал в прямой эфир.

Добавим, что днепряне попали в группу E в Лиге конференций, где соперниками станут АЗ Алкмаар, кипрский Аполлон и Вадуц из Лихтенштейна. Матчи первого тура Лиги конференций запланированы на 8 сентября. Групповой этап завершится 3 ноября.

Победители групп выйдут в 1/8 финала. Команды, которые займут вторые места в квартетах, выйдут в стыковые матчи, где сыграют с восемью клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги Европы. Остальные завершат евросезон 2022/23.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций – СК Днепр-1 против уникальной команды 2 лиги