СК Днепр-1 завершил тренировочный сбор поражением и продлил негативную серию

СК Днепр-1 минимально уступил чешской Сигме в рамках контрольного поединка. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".
Товарищеский матч.
СК Днепр – Сигма – 0:1
Гол: Фалта, 23
Михайленко сделал шесть замен по сравнению с предыдущим матчем против Аустрии. СК Днепр-1 владел инициативой, однако Сигма вышла вперед в счете, Фалта классно пробил со штрафного. Днепряне активно пошли в атаку и создали целый ряд острых моментов, однако Сигма удержала победу.
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Таким образом, это уже пятое подряд поражение СК Днепр-1 во время тренировочного сбора. Напомним, СК Днепр-1 завершил первую часть УПЛ 2019/20 на восьмой строчке, имея в своем активе 18 очков.
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