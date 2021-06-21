СК Днепр-1 завершает трансфер легионера – игрок уже подтвердил переход
16:44 - Читати українською
Вингер загребского Динамо Невен Джурасек, который выступал за Вараджин в прошлом сезоне, в ближайшее время может стать игроком СК Днепр-1.
Игрока связывали с переходом в Славен Белупо, однако Джурасек утверждает, что уже подписал контракт с СК Днепр-1, сообщает epodravina.hr.
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"Переход в Славен Белупо? Ничего подобного. Контакт был, но ничего конкретного. Я уже в Украине, подписал контракт с СК Днепр-", – говорится в комментарии Джурасека.
Отметим, что вингер провел прошлый сезон в составе Вараджина, сыграл 34 матча и отметившись 3 голами и 1 ассистом.
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