Вингер загребского Динамо Невен Джурасек, который выступал за Вараджин в прошлом сезоне, в ближайшее время может стать игроком СК Днепр-1.

Игрока связывали с переходом в Славен Белупо, однако Джурасек утверждает, что уже подписал контракт с СК Днепр-1, сообщает epodravina.hr.

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"Переход в Славен Белупо? Ничего подобного. Контакт был, но ничего конкретного. Я уже в Украине, подписал контракт с СК Днепр-", – говорится в комментарии Джурасека.

Отметим, что вингер провел прошлый сезон в составе Вараджина, сыграл 34 матча и отметившись 3 голами и 1 ассистом.

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