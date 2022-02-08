Вингер уже покинул расположение Морейренсе и вылетел в Украину для заключения контракта с СК Днепр-1, сообщает Guimaraesdigital.

СК Днепр-1 может подписать вингера из чемпионата Португалии

Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро, однако неизвестно, какую сумму украинский клуб планирует выплатить за Пиреса. Добавим, что он потерял место в составе после прихода в Морейренсе Кевина Миральяса, который в свое время выступал за сборную Бельгии.

В текущем сезоне Фелипе Пирес провел за португальский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.

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