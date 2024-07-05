"Мы в режиме ожидания. Ни на что не можем повлиять. СК Днепр-1 затягивает процесс, они решают какие-то свои вопросы и подставляют все клубы Премьер-лиги, а также Первой и Второй лиг. Потому что если будут добирать команду в УПЛ, там тоже будут движения. А времени все меньше. Клубы не понимают, что делать, как действовать.

Металлист 1925 и Минай могут сойтись в битве за место СК Днепр-1 в УПЛ, – СМИ

Еще появляется откуда-то информация о каких-то стыковых матчах дополнительные. Я вообще не понимаю, как оно все правильно должно состояться без конкретики от СК Днепр-1. Это неуважение к футбольному сообществу Украины – вот это затягивание. Потому что когда похожая ситуация была у Металлиста 1925, то клуб как минимум держал всех в курсе, что у них происходит. Это называется порядочность.

Возможно УПЛ дала СК Днепр-1 дедлайн? Это вопрос к УПЛ. Насколько я знаю, сейчас никаких рычагов влияния на СК Днепр-1 не имеет ни ассоциация, ни лига, потому что у клуба есть аттестат на руках. Но не могу утверждать. Отношение Миная к возможному стыковому матчу за место в УПЛ? Я вообще не понимаю оснований, на которых должен проводиться этот матч. Понимаю только одно – регламентом не предусмотрено, что заменить должна 15-я или 16-я команда УПЛ.

Наверное, должно быть общее собрание, лига должна принять решение, как действовать. Мы примем любое решение, потому что мы не участник этого процесса. На данный момент наш клуб в ПФЛ. Но повторюсь – не понимаю, в какие сроки это сделать. У команд есть сформированный график подготовки. 25-26 июля уже первый тур Первой лиги – как у нас, так и у Металлиста 1925. Что, оттягивать старт Первой лиги? Ломать чемпионат? Это какой-то нонсенс.

Поэтому желаю мудрого решения украинской Премьер-лиге, если будет решение СК Днепр-1 о снятии. Хочу, чтобы было наименее болезненно для других клубов. В частности тех, которых они решат пригласить для участия в УПЛ", – поделился Небесник в комментарии Tribuna.

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