Днепровский клуб продолжает активную деятельность на трансферном рынке перед стартом в Лиге Европы. В ближайшее время к команде Александра Кучера присоединится еще один иностранный новичок.

Левый защитник Янис Хама, выступающий за Боавишту, близок к переходу в СК Днепр-1. Алжирец с французским паспортом уже согласовал все условия контракта и в ближайшее время станет игроком украинского клуба.

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СК Днепр-1 заплатит за 23-летнего Хамаша 500 тысяч евро. Соглашение будет рассчитано на 3 года, а Боавишта получит процент от будущего трансфера футболиста, сообщает A Bola.

Португальский клуб испытывает финансовые трудности и не может регистрировать новых игроков, поэтому продажа Хамаша позволит Боавиште решить часть проблем.

Хамаш, который может сыграть и в центре обороны, перешел в Боавишту из Ниццы в 2020 году. Защитник является воспитанником французского клуба, а в июне дебютировал за национальную сборную Алжира, сыграв в товарищеском матче против Ирана. Он станет очередным иностранным новичком СК Днепр-1 – ранее состав украинского клуба пополнили голкипер Макс Валеф, хавбек Доминго Бланко, защитник Эмилиано Пурита и вингер Уэсли Брага.

Уже 18 августа СК Днепр-1 стартует в еврокубках. Соперником подопечных Кучера станет АЕК Ларнака. Ответный матч запланирован на 25 августа. Победитель выйдет в групповой турнир Лиги Европы, а проигравшая команда будет выступать в Лиге конференций.

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