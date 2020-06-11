СК Днепр-1 запланировал товарищеский поединок – среди потенциальных соперников один из лидеров Первой лиги

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал, как планирует заполнить паузу в чемпионате, вызванную вспышкой COVID-19 в Карпатах.

"Сейчас мы пытаемся найти соперника, чтобы сыграть товарищеский матч. Пока на стадии переговоров возможен спарринг с Ингульцом. Если договоримся, думаю, в субботу, 13 июня, скорее всего, и сыграем.

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О том, когда состоится отмененный матч с Карпатами – здесь правильнее говорить на эту тему с львовянами", – цитирует Михайленко издание Meta-ratings.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Карпатах, календарный поединок 26-го тура между днепрянами и "зелено-белыми" было перенесено на неопределенный срок.

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