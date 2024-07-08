"Из нескольких очень авторитетных источников слышал, что зимой, а именно в январе, представители СК Днепр-1 ходили к Буткевичу за займом. Просили денег, чтобы дотянуть этот сезон.

СК Днепр-1 мог объединиться с клубом Первой лиги, чтобы удержаться на плаву – плечо подставлял неожиданный конкурент

Владелец Полесья как патриот не только Житомирщины, но и всей Украины, в том числе и Днепропетровщины, где родился, не мог отказать. Подставил свое мужественное плечо, чтобы СК Днепр-1 доиграл сезон.

Сумма, которую днепряне заняли у Буткевича, равнялась 200 млн гривен – это в эквиваленте 5 млн долларов, за которые СК Днепр-1 и вытащил вторую часть сезона. Благодаря этому удалось рассчитаться за первую часть по долгам, по футболистам, оплатить выезды и аренду базы", – сказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, ранее сообщалось, что СК Днепр-1 мог объединиться с перволиговым Звягелем, который называют фарм-клубом Полесья. Уже сегодня, 8 июля, "спортклубовцы" должны определиться относительно своего будущего – команда планировала собраться еще 1 июля, но принятие окончательного решения отложили на неделю.

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