Днепряне оценивают форварда сборной Украины в 12 млн евро, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Йовичевич лично "устраивает" Довбика в Торино – до сих пор есть альтернативы из АПЛ

Основным претендентом на Довбика считается Торино. "Быки" уже провели личную встречу с украинцем и согласовали условия личного контракта, но еще ждут окончательного решения Андреа Белотти. Ожидается, что чемпион Европы все же покинет Турин свободным агентом, а на его место попытаются подписать Довбика.

Лидер СК Днепр-1 имеет шанс стать третьим самым дорогим украинцем в истории Серии А. Больше платили только за Андрея Шевченко (23,9 млн евро) и Руслана Малиновского (13,6 млн евро).

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