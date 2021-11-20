Соседи в турнирной таблице – днепряне и александрийцы – встречались на Днепр-Арене. Игор Йовичевич и Юрий Гура ожидаемо выставили боевые составы, что было ощутимо уже с первых мгновений. Коллективы обменивались моментами, но все же острее выглядел СК Днепр-1. Правда, это не помогло и команда Йовичевича пропустила.

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Александрии помогла подача с углового. Мяч улетел на дальнюю штангу, где стоял Бабогло. Владислав поразил ворота Кожокару ударом с рикошетом от газона. Днепряне чуть ли не сразу пошли в наступление. Свою возможность имел Довбик, который дважды убрал защитника, но пробил очень неудачно. Далее против Дубинчака сфолили на грани штрафной. Главный арбитр Андрей Коваленко назначил штрафной, и после подсказки Екатерины Монзуль, отвечавшей за VAR, указал на 11-метровую отметку. Артем Довбик взял мяч и хладнокровно переиграл Билыка.

Уже через несколько мгновений форвард сборной Украины оформил дубль и вырвался в лидеры бомбардирской гонки УПЛ (10 голов против 9 у Цыганкова). Пихаленок завоевал мяч в центре, отдал между линиями, Довбык принял, обработал и покатил сферу в дальний угол. Команды объявили временное перемирие, не создавая острых поводов. До 41 минуты. Никита Кравченко отличной подачей из корнера нашел Логинова. Сергей, освободившись от опеки защитников, головой расстрелял кипера. Подопечные Йовичевича пошли на паузу с отличным настроением.

Юрий Гура выпустил на футбольное поле Дришлюка после перерыва, а позже Спинелли и Кожушка. В общем, "желто-черные" перехватили инициативу, но игра в атаке не клеилась – были лишь единичные дальние удары без особой остроты. СК Днепр-1 выжидал своего случая на контратаках. У них они казались быстрыми и опасными. После одной из них на 70-й минуте Довбик мог оформлять хет-трик, но Билык перевел сферу на угловой.

Прекрасный момент забить у Сергея Рыбалки, но мяч в полете остановили защитники. Александрийцы продолжали давить и на 80-й, казалось, заработали перспективный штрафной. Подача оказалась неудачной, но развив атаку вторым темпом, подопечные Гуры вывели Спинелли на ударную позицию – защитники в действии. Билл мог похоронить все шансы Александрии, но пробил не слишком удачно. Последним был во встрече удар Одарюка – Кожокару без проблем забрал мяч.

Финальный свисток зафиксировал эффектную волевую победу днепрян, которая позволила им набрать 31 зачетный балл и выйти на третье место турнирной таблицы Премьер-лиги, обойдя Зорю (29 очков). Александрийцы же остались на шестом месте, имея в своем активе 23 пункта.

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