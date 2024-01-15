Футболисты и тренерский штаб СК Днепр-1 вышли из зимнего отпуска, сообщает официальный сайт днепрян.

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В первые дни тренировка команды совмещается с медицинским осмотром. На базе игроки сдают анализы, проходят обследования, посещают профильных специалистов. А в одном из медицинских центров города им также обследуют сердце.

Для медосмотра игроков распределили на группы. В первый день к врачам пришли Валерий Юрчук, Руслан Бабенко, Владимир Танчик, Яков Кинарейкин, Рамик Гаджиев и ряд молодых футболистов, которые впервые пройдут сборы с основным составом.

В Днепре команда будет работать три дня, после чего отправится на сбор в Турцию. Там подготовка будет состоять из двух этапов: с 20 января по 2 февраля и с 5 по 17 февраля.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, уступая лидеру – Кривбассу – по дополнительным показателям. Свой первый поединок весной подопечные Юрия Максимова проведут против Миная (базовая дата – 24 февраля).

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