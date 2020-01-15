СК Днепр-1 вышел из отпуска – два новичка присоединились к другим игрокам клуба

СК Днепр-1 начал свою подготовку ко второй части сезона 2019/20.

Сегодня (15 января) игроки днепрян собрались для традиционного медосмотра, информирует официальный сайт клуба.

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К команде присоединились и два зимних новичка – защитники Александр Сваток и Владимир Адамюк. Медосмотр продлится ближайшие три дня, уже сегодня подопечные Дмитрия Михайленко в полном составе соберутся на базе в Приднепровске на первую тренировку 2020 года.

Напомним, СК Днепр-1 завершил первую часть УПЛ 2019/20 на восьмой строчке, имея в своем активе 18 очков.

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