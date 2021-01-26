"Считаю, нам карантин пошел на пользу. Мы, грубо говоря, исподтишка тренировались на базе во время карантина. Ну как тайком – группами тренировались. У нас есть возможность, база закрыта. Были команды, которые вообще вместе не работали. У нас была такая возможность.

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Сначала 2-3 недели полностью пауза, а затем группами, как Шахтер и Динамо. После карантина у нас была хорошая серия, мы заняли уверенное первое место во второй шестерке. Матч с Колосом, наверное, поколебил веру в Михайленко со стороны руководства", – отметил Кравченко в программе Вмикай підігрів на ТК "Футбол".

Напомним, прошлый сезон СК Днепр-1 завершил во второй шестерке и уступил Колосу в финале плей-офф за право участия в еврокубках. В текущем сезоне днепряне занимают последнее место с 8 очками в активе.

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