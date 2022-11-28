СК Днепр-1 уже сегодня, 28 ноября, проведет поединок 15-го тура чемпионата Украины против Кривбасса. В Кривой Рог, где состоится противостояние, команда добиралась через родной город, где и провела полноценную тренировку, сообщает официальный сайт "спортклубовцев".

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Днепряне пять месяцев назад отправились на тренировочный сбор в Словению. Из-за полномасштабной войны в Украине они базируются в словацком Кошице, а домашние матчи УПЛ проводят в Ужгороде. Накануне команда заехала в Днепр и провела тренировку на своей базе в Приднепровске.

Напомним, поединок с криворожцами стартует в 14:00. После 14-ти туров СК Днепр-1 в турнирной таблице идет первым, опережая Шахтер на 5 очков.

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