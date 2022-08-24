СК Днепр-1 вернул из лазарета одного из лидеров, но имеет другие потери на ответный матч ЛЕ против АЕКа
Делегация днепровского клуба отправилась на Кипр, где команда сыграет решающий матч квалификации Лиги Европы.
Первый поединок против АЕКа СК Днепр-1 проиграл со счетом 2:1, что оставляет шансы побороться за выход в следующий раунд. Матч состоится завтра, 25 августа. Начало в 19.00.
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Александр Кучер получил усиление. Вместе с командой на Кипр отправился Алексей Гуцуляк, залечивший травму. В то же время в лазарете остались Эмилиано Пурита, Валерий Лучкевич и Сергей Горбунов, сообщает пресс-служба клуба.
Заявка СК Днепр-1 на матч против АЕКа:
Голкиперы: Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф;
Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток;
Полузащитники: Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик;
Форварды: Артем Довбик, Артем Громов.
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