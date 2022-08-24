Первый поединок против АЕКа СК Днепр-1 проиграл со счетом 2:1, что оставляет шансы побороться за выход в следующий раунд. Матч состоится завтра, 25 августа. Начало в 19.00.

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Александр Кучер получил усиление. Вместе с командой на Кипр отправился Алексей Гуцуляк, залечивший травму. В то же время в лазарете остались Эмилиано Пурита, Валерий Лучкевич и Сергей Горбунов, сообщает пресс-служба клуба.

Заявка СК Днепр-1 на матч против АЕКа:

Голкиперы: Владислав Рыбак, Яков Кинарейкин, Валерий Юрчук, Макс Валеф;

Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Габриэл Бузанелло, Сергей Логинов, Александр Сваток;

Полузащитники: Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский, Доминго Бланко, Игорь Когут, Александр Назаренко, Владимир Танчик;

Форварды: Артем Довбик, Артем Громов.

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