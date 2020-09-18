Днепряне ведут переговоры с российским специалистом Сергеем Ташуевым, утверждает Footbоom.

СК Днепр-1 – Мариуполь: анонс матча УПЛ

Кандидатом на замену Дмитрию Михайленко называли Игора Йовичевича, однако клуб рассматривает и другие варианты. Ташуев остается без работы с ноября прошлого года, когда он покинул Шахтер Солигорск (его заменил Юрий Вернидуб). Чемпионат Украины знакомый россиянину по сезону 2013/14 на посту главного тренера донецкого Металлурга.

Добавим, что СК Днепр-1 начал новый розыгрыш УПЛ всего одним очком в двух стартовых турах.

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