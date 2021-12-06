Черноморец свой домашний матч против СК Днепра-1 в первом круге провел на выезде, так что формально выездная встреча со "спортклубовцами" в 17-м туре прошла в родных стенах. К ней одесситы подходили в статусе 13-й команды чемпионата, однако отрыв от последней позиции составил всего три очка. Днепровцы держались четвертыми, но в случае победы над "моряками" подопечные Игора Йовичевича поднялись бы на третье место.

Экс-хавбека сборной Украины сватают в Черноморец – он все опровергает

После разгрома Ворсклы и Александрии в Днепре никто не верил даже в ничью. СК Днепр-1 сразу начал подтверждать статус фаворита пары, чуть не открыв счет на 8-й минуте в результате дальнего удара Назаренко – мяч пролетел рядом со штангой. Еще через минуту Довбык влетел на правый край штрафной и пробил (выстрел накрыли), а на 11-й Джурасек метров с 20-ти направил сферу в руки Кучеруку. Острота моментов была невысокой, но Черноморец не мог похвастаться и такими.

Впрочем, уже на 12-й минуте "моряки" неожиданно вышли вперед: Кузык выполнил подачу с левого фланга, а миниатюрный Исаенко замкнул головой – 1:0! Впрочем, счастье хозяев длилось недолго. Всего через семь минут все тот же Кузык на углу штрафного потерял мяч под давлением Гуцуляка, после чего Алексей пяткой выполнил передачу на Пихалёнка – Александр же метров с 18 попал в ближний угол. 1:1!

После быстрого размена голами команды перестали создавать крутые моменты. До перерыва у СК Днепра-1 можно вспомнить выстрел Довбыка с правого края штрафной в руки Кучеруку и дальний удар Дубинчака – он тоже не стал проблемой для голкипера. Кроме того, в одном из эпизодов Кучерук выбил мяч у Довбыка, но забить в пустые ворота гостям не удалось. Черноморец огрызнулся неточным замыканием головой в исполнении Исаенко и ударом Ваната с дистанции мимо дальней штанги.

В начале второго тайма днепровцы и одесситы провели серию угловых и контратак. Хозяева выглядели острее – на 52-й минуте Ванат влетел на левый край штрафной и выстрелил в ближний угол, однако мяч рикошетом от Монте угодил в штангу! Гости в первые 15 минут имели лишь дальний удар Пихалёнка выше ворот, однако на 62-й минуте подопечные Игора Йовичевича упустили реальный момент – это Гуцуляк на мгновение не успел замкнуть прострел вдоль линии вратарской.

Еще через минуту оборона Черноморца допустила роковую ошибку: Джурасек в штрафной пробросил мяч мимо Путри, а тот сбил хорвата – пенальти! Довбык спокойно реализовал. 2:1! Одесситы практически сразу ответили ударом Цитаишвили, после которого потребовали пенальти (его так и не назначили), а на 67-й минуте Гио удался классный рейд на правый край штрафной. Впрочем, финальный удар прилетел точно в руки Кожокару.

Гуцуляк огрызнулся своим дальним выстрелом (мимо ворот), а на 71-й минуте подопечные Игора Йовичевича провели второй гол. Вышло красиво: Пихалёнок с линии штрафной вырезал передачу на левый край, Довбык прострелил в спины защитникам, а Игнатенко метров с 15-ти пробил в правый нижний угол – 3:1! Правда, сначала гол не засчитали из-за офсайда, однако VAR показал, что все было чисто.

После третьего пропущенного гола Черноморец расклеился. На 87-й минуте Смирный мог вернуть команду в игру, замкнув кросс на дальнюю штангу, но точности Евгению не хватило. Днепровцы не создали и таких моментов. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "спортклубовцев" со счетом 3:1.

Таким образом, СК Днепр-1 набрал 37 очков, вернувшись на третью позицию в УПЛ и оторвавшись от Зари на 2 зачетных балла (а от Ворсклы – на 5). Черноморец с 11 пунктами остался на тринадцатой строчке.

"Так не можна виходити на гру": капітан Ворскли про чергове вилучення партнера, рекорд Різника і замерзлі пальці