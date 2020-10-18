Программу тура закрывал поединок в Днепре, где СК Днепр-1 встречался с Десной. Черниговцы в текущем чемпионате поражений ещё не знали, а вот "спортклубовцы" за пять матчей набрали всего два очка – сегодня им отступать было некуда.

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Игорь Йовичевич так настроил своих подопечных, что те открыли счёт уже на 2-й минуте в результате эффектной комбинации с ударом Назаренко метров с 20-ти – точно в левую девятку! Ещё через две минуты Довбик стрелял с острого угла, попав во внешнюю сторону сетки, а на 6-й Назаренко сместился в центр и пробил с рикошетом от Гитченко. В ворота он не попал. Десна ответила неточными дальними ударами Мудрыка и Калитвинцева.

Постепенно темп игры упал, сам матч стал более ровным, а в последней трети первого тайма – даже скучным. Всё, что можно вспомнить после 15-й минуты – это несколько неточных выстрелов по воротам, которые не несли никакой остроты. Черниговцы больше контролировали мяч, днепровцы лучше контратаковали, но в целом на поле было грустно.

Второй же тайм стартовал мощно. Уже на 48-й минуте Булеца замкнул прострел Дубинчака ударом с линии вратарской в ​​перекладину, а при борьбе за отскок Домбровский сбил Когута. Екатерина Монзуль назначила пенальти, который уверенно реализовал Довбик – 2:0! На 51-й минуте Булеца мог и разгром устроить, выстрелив с отскока из пределов штрафной, однако мяч пролетел мимо дальнего угла. Ещё через минуту Домбровский едва не получил вторую жёлтую за грубый фол против Назаренко. Десне было не сладко.

Новый всплеск активности случился в середине тайма. Опять обостряли днепровцы – на 64-й минуте Когут замыкал подачу Пихалёнка классным ударом головой (Паст парировал), а на 67-й мощный выстрел Пихалёнка из пределов штрафной попал в штангу ворот Десны. Северяне впервые серьёзно огрызнулись аж на 72-й минуте, когда Тотовицкому удалось пробить в пустые ворота – от гола "спортклубивцев" спас Дуглас, который стоял на линии. В том эпизоде ​​были подозрения относительно игры рукой, но VAR так и не нашел гандбола.

Последние пятнадцать минут были за Десной. Черниговцы очень старались вернуться в матч, но с обострением у них никак не складывалось. СК Днепр-1 ещё и докучал контратаками, однако ничего опасного подопечным Игоря Йовичевич создать также не удалось. Опять стало скучно, но это было только на руку хозяевам. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу СК Днепр-1.

Таким образом, "желто-чёрные" набрали пять очков и поднялись на десятую позицию в турнирной таблице. Десна, имея в активе девять зачётных баллов, опустилась на седьмую строчку.

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