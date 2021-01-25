Товарищеский матч

СК Днепр-1 - Чукарички - 2: 0

Голы: Довбик, 23, 45 (пен.)

Десна минимально уступила Партизану в спарринге

Стартовый состав СК Днепр-1: Сарнавский, Тейлор, Сваток, Логинов, Дубинчак, Игнатенко, Пихальонок, Назаренко, Когут, Домарацкий, Довбик.

Форвард днепрян Артем Довбик стал героем матча, оформив дубль. Артем открыл счет в середине первого тайма, а перед свистком на перерыв арбитр назначил пенальти в ворота сербов, который также реализовал Довбик.

Это первая победа подопечных Йовичевича во время зимних сборов.

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