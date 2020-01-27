СК Днепр-1 уступил Ягеллонии, Олимпик разгромил сербский Спартак: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы провели свои очередные товарищеские матчи на зимних сборах.

Товарищеские матчи

СК Днепр-1 – Ягеллония (Польша) – 0:1

Гол: Поспишил, 14 пен.

Олимпик – Спартак Суботица (Сербия) – 4:0

Голы: Завийский, 10 Матар, 40, Шахаб, 51, Романовский, 87

Ворскла – Радник (Сербия) – 1:1

Голы: Щербак, 69 – Даноски, 25

Динамо – Динамо Брест – 3:0 – видео голов

Подопечные Дмитрия Михайленко так и не смогли ответить на гол с пенальти, пропущенный в начале матча. После перерыва украинская команда превосходила соперника по всем показателям, но сравнять счет днепрянам не удалось. Хорошие моменты в составе СК Днепр-1 потеряли Батагов, Когут и Назаренко.

Подопечные Висенте Гомеса продолжают феерить. На этот раз Олимпик не оставил шансов сербскому Спартаку из Суботицы, забив в ворота соперника 4 сухих гола. Это уже пятая подряд победа дончан на тренировочном сборе.

Ворскла благодаря голу Щербака спасла ничью в игре против Радника. После удара нападающего полтавчан мяч попал в штангу, но сам же Щербак удачно сыграл на добивании.

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