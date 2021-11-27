Претенденты на "бронзу" нынешнего сезона УПЛ сошлись в поединке. Ворскла подошла к игре обладателем третьего места, но СК Днепр-1 отставал всего на три очка.

Гуцуляк забил Ворскле на 11-й секунде матча – видео молниеносного гола

Начало матча шокировало всех – от болельщиков до комментаторов. После стартового свистка португальский защитник Нельсон Монте запустил мяч вперед на Гуцуляка. Алексей мастерски воспользовался растерянностью защитников Ворсклы и праздновал взятие ворот уже на 11-й секунде.

Вкус "крови" лишь придал азарту подопечным Йовичевича. Днепряне не давали покоя обороне гостей и голкиперу полтавчан Дмитрию Ризныку. Несколько прекрасных возможностей удвоить преимущество хозяев упустил форвард сборной Украины Артем Довбик. Ворскла все же не пропустила больше в первом тайме, и игроки понуро шли в подтрибунное помещение, зная, что их ожидает серьезный разговор с Юрием Максимовым.

Старт второго тайма превратился в катастрофу для Ворсклы. Арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но Довбик с отметки не смог переиграть Ризныка. Реабилитировался Артем очень быстро и ярко. Сначала нападающий днепрян закрыл навес Дубинчака, а через две минуты уже радовался своему дублю. Этот гол был полностью на совести вратаря Ворсклы. Ризнык решил пойти в обыгрыш на двух соперников, но потерпел фиаско. Назаренко отобрал мяч, а Довбику оставалось пробить по пустым воротам.

На табло 3:0 и подопечные Максимова окончательно посыпались. 4-й гол забивал Пихаленок, подставив ногу после удара Гуцуляка. Сам Алексей последовал примеру Довбика и также оформил дубль. На мучения ворсклян было тяжело смотреть, гости просто терпели, пока прозвучит финальный свисток. Команда Йовичевича все же потеряла концентрацию на мгновение и сразу за это поплатилась. Хозяева засуетились в обороне и вывели Данила Кравчука на ударную позицию, который и отквитал один мяч. 5:1.

СК Днепр-1 вышел на третье место, сдвинув свою "жертву" на 4-е. Довбик в рейтинге бомбардиров лидирует с 12-ю голами, оставив позади лидера Динамо Виктора Цыганкова (10).

Минай – Динамо: Киев чуть не отдал выигрышный матч – валидольная игра с непонятным провалом, украинцы приносят очки