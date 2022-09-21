СК Днепр-1 тоже вернулся к тренировкам – аргентинский новичок восстановился от травмы
10:09 - Читати українською
Вслед за Шахтером свои тренировки возобновил и днепровский клуб во главе с Александром Кучером.
Первое занятие после нескольких выходных прошло на поле Кошицкой футбольной арены, к нему присоединился Доминго Бланко, сообщает сайт днепрян.
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Аргентинский новичок пропускал последние поединки команды из-за травм, а до этого провел всего три матча. "Все хорошо", – оценил сейчас Бланко свое состояние после занятия.
Следующий поединок СК Днепр-1 проведет 1 октября, соперником в УПЛ будет Львов.
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