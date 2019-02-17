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СК Днепр-1 сыграл вничью с Городеей

14:00 35 Читати українською
СК Днепр-1 сыграл вничью с Городеей
СК Днепр-1 сыграл вничью с Городеей

СК Днепр-1 упустил победу в товарищеском матче с Городеей. Смотрите обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеский матч

СК Днепр-1 – Городея – 1:1

Голы: Назаренко, 21 – Сорокин, 76

Заря в сверхрезультативном матче уступила Термалике

Днепряне контролировали ход поединка. Назаренко открыл счет в матче, также СК Днепр-1 не реализовал пенальти.

Впрочем, Городея в конце матча наказала днепрян за неиспользованные моменты. В итоге – голевая ничья.

Теги
Первая лига Зимние сборы СК Днепр-1 СК Днепр-1 Товарищеские матчи Видеоновости Городея
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