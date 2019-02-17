СК Днепр-1 сыграл вничью с Городеей

СК Днепр-1 упустил победу в товарищеском матче с Городеей. Смотрите обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеский матч

СК Днепр-1 – Городея – 1:1

Голы: Назаренко, 21 – Сорокин, 76

Заря в сверхрезультативном матче уступила Термалике

Днепряне контролировали ход поединка. Назаренко открыл счет в матче, также СК Днепр-1 не реализовал пенальти.

Впрочем, Городея в конце матча наказала днепрян за неиспользованные моменты. В итоге – голевая ничья.