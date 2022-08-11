Товарищеский матч

Вараждин – СК Днепр-1 – 3:3

Голы: Вугренец, 56, Лушовец, 67, Бановец, 71 – Лучкевич, 43, Сарапий, 45+1, Когут, 59

Днепряне сыграли последний матч на сборах в Словении перед стартом в еврокубковом сезоне – уже 18 августа подопечные Кучера в Лиге Европы будут противостоять победителю дуэли АЕК Ларнака и Партизана.

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В конце первого тайма украинская команда забила дважды – отличились Лучкевич и Сарапий. В обоих случаях ассистировал Пихоленок. Но во второй половине игры начались настоящие качели. Сначала Вараждин (новичок элитного дивизиона Хорватии, после 4-х туров идет на 8-м месте) сократил отставание, но тут же вышедший на замену Игорь Когут первым же касанием восстановил преимущество СК Днепр-1 в два мяча.

Однако хорваты сумели избежать поражения, забив дважды за 4 минуты. Зрелищные 3:3 – днепряне завершили сбор в Словении ничьей. В матче приняли участие иностранные новички СК Днепр-1 – голкипер Валеф пропустил один гол, также сыграли Бланко и Брага.

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