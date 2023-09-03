"Мы уже завершили трансферную кампанию? У нас аж перебор игроков. Мы даже не можем всех заявить. Будем ли кого-то отчислять? Не знаю. Может, кто-то испугается ехать в Днепр, освободится место для другого исполнителя.

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Сейчас у нас будут сложные дни с серьезным выбором. На следующей неделе в Днепр вернется команда, приедет Андрей Русол... После игры с ЛНЗ ребятам дают три дня выходных на переезд", – поделился Фридман в интервью Украинскому футболу.

Напомним, в прошлом сезоне из-за сверхактивной трансферной кампании страдал Челси – тогда будто бы не все игроки могли уместиться в раздевалке, чтобы выслушать тренерские установки.

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