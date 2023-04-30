"Непростая для нас игра была, ведь у нас и сложная дорога была, и отравление было в команде – 6-7 игроков мы с опаской выпускали на поле. А по игре, то мы контролировали ход матча, хотя было видно, что Ингулец играл с желанием и был хорошо на нас настроен.

Голевые подвиги Довбика в видеообзоре матча Ингулец – СК Днепр-1 – 0:2

Соперник ждал где-то свой шанс, но в обороне мы хорошо сыграли, хотя и был момент во втором тайме, когда мы за ошибку могли поплатиться. Однако, считаю, что счет по игре, а для нас самое главное, что есть результат – это три очка и теперь мы будем двигаться дальше. Чувствовалось, что мы превосходим Ингулец и просто нам нужно было время, чтобы забить гол.

В первом тайме сказывались и погодные условия, и где-то ветер мешал, а после перерыва мы уже играли по ветру и дождь смочил поле, поэтому стало легче. У нас после этого пошла игра и пошли моменты. Могли больше забивать, но повторюсь, что 2:0 – результат хороший и для нас три очка – это главное", – приводит слова Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

К слову, днепряне продолжают гонку за золотые медали с Шахтером – "горняки" опережают СК на 5 пунктов, но сыграли на игру больше.

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